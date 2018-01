Brexit: Corbyn, la nave è ormai salpata

LONDRA, 28 GEN - "Io avrei voluto una vittoria di Remain e una riforma dell'Ue dall'interno", ma ormai "la nave è salpata". Il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn, torna a escludere con queste parole ripensamenti sulla Brexit, confermando di non mirare a un secondo referendum. Intervistato dalla Bbc nel talk show domenicale di Andrew Marr, Corbyn si dice viceversa a favore di "un allineamento" del Regno Unito al mercato unico europeo per il futuro, in modo da garantirne un'ampia possibilità di accesso anche quando il divorzio da Bruxelles diventerà realtà. Nello stesso tempo esclude l'ipotesi di una permanenza di Londra nell'unione doganale, ma non una d'qualche nuova "forma di unione doganale". Nell'intervista Corbyn, storico esponente della sinistra laburista, ribadisce poi su temi generali le sue critiche al modello capitalista, pur riconoscendogli il merito "d'investire, prevalentemente a proprio beneficio". Mentre si dice a favore del diritto dei transgender di registrarsi come donne.