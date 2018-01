Boom in borsa per i titoli di Al Walid

(ANSA-AP) - RIAD, 28 GEN - I titoli delle imprese dell'impero economico di Al Walid bin Talal sono schizzati del 10% stamani in Borsa, all'indomani della sua scarcerazione da parte delle autorità della sua Arabia Saudita, dov'era sospettato di corruzione. Il principe miliardario, considerato uno degli uomini più ricchi al mondo, ha consistenti quote di capitale in imprese multinazionali come Citigroup, Lyft, Twitter e varie catene di alberghi, ed è presidente della finanziaria-cassaforte della famiglia reale saudita, la Kingdom Holding Company, che ha guadagnato il 9,97% oggi sulla borsa saudita (Tadawul). Arrestato il 4 di novembre insieme ad altri dignitari del regno, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione ordinata dal cugino, il principe ereditario Mohammad bin Salman, Al Walid è stato detenuto per 80 giorni all'hotel Ritz-Carlton di Riad.