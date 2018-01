Thailandia:preso sospetto morte italiano

BANGKOK, 28 GEN - E' stato catturato questa sera in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso Giuseppe De Stefani lo scorso 19 gennaio assieme all'amante thailandese, ex moglie della vittima. Lo hanno annunciato media locali, aggiungendo che la donna - Rujira Iamlamai - non è ancora stata presa. Il corpo della vittima, fatto a pezzi e dato alle fiamme, era stato ritrovato in una zona boschiva. Rigaux (34 anni), che in passato era stato inserito nella lista nera dell'immigrazione thailandese, è stato braccato dalla polizia in una zona di campagna nella provincia di Kamphaeng Phet, adiacente a quella di Phichit dove si è consumato il delitto, probabilmente motivato da questioni passionali e di denaro. De Stefani, 62 anni, in Thailandia dal 2013, era originario di Chiavenna (Sondrio). Il suo passaporto era stato ritrovato a casa dell'ex moglie.