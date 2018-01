Gaza: scuole chiuse, sciopera l'Unrwa

(ANSAmed) - GAZA, 29 GEN - Tredicimila dipendenti dell'Unrwa (l'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi) osservano oggi a Gaza una giornata di sciopero in protesta contro tagli che quella organizzazione si appresterebbe a compiere a loro scapito a causa di una forte riduzione dei finanziamenti attesi quest'anno dagli Stati Uniti. Di conseguenza tutti gli istituti scolastici gestiti dall'Unrwa nella Striscia sono chiusi e le scolaresche sono rimaste nelle loro abitazioni. Secondo dati aggiornati apparsi sulla stampa locale, il 70 per cento della popolazione di Gaza si trova al di sotto dei livelli di povertà e il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 60 per cento. Nei giorni scorsi i dirigenti di Hamas sono tornati a polemizzare con l'Autorità nazionale palestinese di Abu Mazen, accusandola fra l'altro di non aver inoltrato alla Striscia fondi necessari all'acquisto di medicinali. La realizzazione degli accordi di riconciliazione fra Hamas ed al-Fatah - ha avvisato l'emissario Onu - ''e' giunta a un punto morto''.