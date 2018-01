21 voli di Melania sono costati $675.000

NEW YORK, 29 GEN - I 21 voli aerei della First Lady Melania Trump dal giorno dell'inaugurazione ad aprile 2017, prima del suo trasferimento a Washington, sono costati 675.000 dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando dati dell'Air Force, secondo i quali mentre Melania viveva ancora alla Trump Tower i jet militari l'hanno accompagnata 19 volte all'aeroporto LaGuardia di New York e nove volte allo scalo di Palm Beach, in Florida, dove si trova Mar-a-Lago. ''Non e' un segreto che la First lady ha vissuto a New York nei primi mesi della presidenza per consentire al figlio di finire le scuole. I viaggi menzionati mostrano l'impegno di Melania nel suo doppio ruolo'' di mamma e First Lady, afferma Stephanie Grishman, portavoce di Melania.