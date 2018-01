Irlanda: referendum aborto a fine maggio

LONDRA, 30 GEN - Si svolgerà "alla fine di maggio" l'annunciato referendum per alleggerire le limitazioni al ricorso all'aborto in Irlanda, finora consentito solo in casi eccezionali che riguardino un pericolo di morte per la madre. Lo ha annunciato questa sera il premier Leo Varadkar dopo una riunione del suo governo. Lo stesso primo ministro aveva annunciato di voler fare campagna per abolire l'ottavo emendamento della costituzione irlandese, introdotto nel 1983, e in seguito permettere al Parlamento di Dublino di fare un provvedimento con cui legalizzare l'interruzione di gravidanza. Tante le polemiche negli ultimi anni per l'applicazione dell'attuale normativa in una serie di casi limite. Secondo diversi sondaggi, la maggioranza degli irlandesi, con una percentuale che oscilla tra il 50% e il 60%, è a favore della modifica alla costituzione.