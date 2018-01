India: 'fatwa', donne a stadio è peccato

NEW DELHI, 30 GEN - Un religioso islamico indiano di un seminario dell'Uttar Pradesh ha diffuso una 'fatwa' in cui ha dichiarato che la presenza delle donne alle partite di calcio negli stadi "è contraria all'Islam" ed è 'haram' (peccato). Lo scrive l'agenzia di stampa Uni. Attivo nel seminario Darul Uloom Deoband di Lucknow che segue l'ortodossia sunnita wahabita, il Mufti Athar Kasmi ha spiegato che "le donne non devono guardare uomini che giocano con le ginocchia scoperte". "Che c'è di interessante sulle donne che guardano le partite di calcio? Che beneficio ne possono trarre? Nessuno. Loro finiranno per guardare le cosce dei calciatori e la loro attenzione sarà solo per questo". La massima autorità dell'Islam sunnita wahabita è l'Arabia Saudita che però quest'anno ha autorizzato per la prima volta tre stadi del Paese ad accettare le donne fra gli spettatori.