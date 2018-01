Sauditi rilasciano tutti fermati al Ritz

ROMA, 30 GEN - Le autorità saudite hanno fatto sapere che tutte le persone arrestate nel novembre scorso per corruzione e trattenute nell'hotel Ritz-Carlton di Riad sono state rilasciate. La notizia viene riportata da Arab News. Non è stato reso noto quante fossero in tutto le persone trattenute nell'hotel di lusso in Arabia Saudita, ma sono ancora 95 le persone accusate di corruzione che rimangono attualmente in carcere. La retata scattata il 4 novembre che aveva portato 11 principi, diversi ministri ed ex ministri, uomini d'affari e alti ufficiali delle forze armate ad essere rinchiusi nell'albergo extralusso della capitale saudita - interamente requisito per la bisogna - e' stata interpretata da molti come una mossa preventiva del trentaduenne Mohammad bin Salman per eliminare ogni possibile opposizione dei potentati economici del Paese alle sue ambiziose riforme e alla concentrazione nelle sue mani di tutti i poteri.