Pena morte: Usa, esecuzione in Texas

NEW YORK, 31 GEN - Il boia torna a colpire in Texas, dove e' stata eseguita l'esecuzione di William Rayford. Si tratta della seconda esecuzione eseguita negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, tutte avvenute in Texas. Rayford era stato condannato a morte per l'uccisione della sua ex fidanzata, Carol Lynn Thomas Hall, nel 1999: un omicidio avvenuto mentre era in liberta' condizionale, dopo aver scontato una pena di cinque anni per aver accoltellato a morte la sua ex moglie davanti ai loro quattro figli. Hall fu uccisa di fronte a suo figlio: il bambino aveva allora 11 anni e venne accoltellato da Rayford, ma e' sopravvissuto all'attacco e ha testimoniato contro l'uomo.