Terremoto in Afghanistan, muore bimba

ISLAMABAD, 31 GEN - Una bambina è morta e cinque persone sono rimaste ferite oggi in Pakistan a causa del violento terremoto - di magnitudo 6.1 - che ha colpito la regione nordorientale dell'Afghanistan vicino al confine con il Paese. Il terremoto è stato avvertito sia a Kabul sia a Islamabad, dove sono state registrate scene di panico. Nel villaggio di Lasbela, nella provincia pakistana di Baluchistan, alcuni tetti sono crollati uccidendo la bimba e ferendo le altre cinque persone, ha reso noto Izat Nazir Baluch, un funzionario del governo locale. Per ora non ci sono notizie di vittime o danni in Afghanistan.