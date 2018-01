Bill Gates, mio padre soffre Alzheimer

ROMA, 31 GEN - Bill Gates ha rivelato per la prima volta che suo padre - Bill Gates Sr., 92 anni - soffre di Alzheimer, ammettendo di essere preoccupato della possibilità di contrarre la malattia: la 'confessione' è avvenuta durate un'intervista al Today Show in onda sulla Nbc, in cui il co-fondatore della Microsoft ha parlato della sua recente decisione di investire 100 milioni di dollari nella ricerca di una cura per questa malattia. "Un crescente numero di persone si ammala di Alzheimer, ed è una malattia tragica", ha commentato Gates. E poi: "Penso davvero che se organizziamo le risorse giuste, sia risolvibile". Gates ha annunciato lo scorso novembre di avere donato 50 milioni di dollari di tasca propria per la ricerca contro l'Alzheimer, sottolineando che a questa seguirà un'altra donazione della stessa cifra da destinare alle start up impegnate nella ricerca per sconfiggere questa piaga.