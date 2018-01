Ema: commissione Pe chiede sopralluogo

BRUXELLES, 31 GEN - "Abbiamo chiesto di fare una visita con la Commissione ambiente presso i locali temporanei e definitivi che il governo olandese ha messo a disposizione per la sede dell'agenzia europea del farmaco". Lo afferma all'ANSA Giovanni La Via, Relatore per la commissione ambiente del Parlamento europeo della proposta sulla sede dell'Ema. "Io ho fatto la richiesta formale oggi all'ambasciatore olandese e organizzeremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane un sopralluogo", ha aggiunto. L'europarlamentare ha poi aggiunto che "al Parlamento europeo è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti" in Commissione e che "ne sono stati presentati poco più di 50, alcuni che riguardano la sostituzione di Amsterdam con Milano e altri che riguardano città francesi", ma "potrebbero esserci anche proposte di altri Paesi". La Via ha poi sottolineato che "ci sono anche degli emendamenti che richiedono una garanzia che nella scelta della sede venga garantita l'operatività dell'Ema"