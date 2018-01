Michelle, Melania mi ha regalato cornice

NEW YORK, 31 GEN - Melania Trump regalo' a Michelle Obama una cornice, il giorno del giuramento. Lo ha rivelato la stessa ex First Lady, ospite di Ellen Degeneres, nella sua prima intervista dopo la Casa Bianca. "Una bella cornice" - ha detto Michelle, svelando finalmente il mistero del contenuto della famosa scatola celeste di Tiffany che l'attuale First Lady presento' alla signora Obama la mattina del passaggio di consegne nel gennaio del 2017. Michelle non ha mancato anche di far riferimento ad alcuni momenti imbarazzanti, in barba al protocollo, dopo l'arrivo della nuova coppia presidenziale. Tra questi Trump che esce dalla macchina ignorando la moglie e Melania che salendo le scale da sola porge il regalo a Michelle che tuttavia non sa dove nascondere il pacchetto per evitare che appaia nello scatto ufficiale. "C'e' un protocollo da seguire - ha spiegato Michelle - e' come una visita di stato, quindi ti dicono cosa fare e dove stare. Non si e' mai visto un regalo".