Gb: in vendita ambasciata a Bangkok

LONDRA, 31 GEN - E' tempo di risparmi e tagli al ministero degli Esteri britannico, che ha dovuto mettere in vendita l'edificio che ospita l'ambasciata del Regno Unito a Bangkok, in Thailandia. Secondo il Guardian online, la speranza è quella di raccogliere attorno ai 420 milioni di sterline, circa 480 milioni di euro. Si tratta, come sottolinea il giornale, della più importante vendita nella storia del Foreign Office, che vuole reinvestire i proventi nella ristrutturazione e la modernizzazione di decine di altre sedi diplomatiche in tutto il mondo, inclusa l'ambasciata di Washington. Il ministero guidato da Boris Johnson, ricorda il Guardian, ha più volte protestato per i tagli decisi dal governo di Theresa May al suo budget, sottolineando che invece continuano a crescere i fondi a disposizione del dipartimento per lo Sviluppo internazionale.