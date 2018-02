Ue, -43% richieste asilo ma cifra è alta

BRUXELLES, 1 FEB - Nel 2017 l'Ue più Norvegia e Svizzera ha ricevuto il 43% di richieste d'asilo in meno del 2016, ma il numero - pari a 706.913 domande - resta comunque "considerevole". Lo comunica l'Agenzia europea per il sostegno all'asilo (Easo). Si tratta del secondo anno consecutivo in cui si registrano dati in calo, dopo il flusso record del 2015. Nonostante questa diminuzione, il 2017 ha registrato un livello leggermente più alto delle richieste presentate nel 2014, e questo indica che il flusso è stato "importante".