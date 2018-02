Libia: Alfano, 2018 inizia fine crisi

MOSCA, 1 FEB - Il 2018 sarà l'anno "dell'inizio della fine della transizione per la Libia". Così il ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano in conferenza stampa a Mosca con l'omologo russo Serghei Lavrov. "Ghassan Salamé lavora da tempo per una conferenza internazionale sulla Libia e arrivare allo sbocco delle libere elezioni: l'Italia, la Russia l'Ue e tutta la comunità internazionale sono unite nel sostenere la visione dell'Action Plan", ha detto Alfano.