Turchia, capo Amnesty resta in carcere

ISTANBUL, 1 FEB - Caos giudiziario in Turchia sulla sorte del presidente di Amnesty International, Taner Kilic. Dopo che ieri un tribunale di Istanbul ne aveva decretato la fine della detenzione cautelare, che dura da quasi 8 mesi, la stessa corte ha rovesciato oggi la propria decisione, stabilendo che l'avvocato per i diritti umani dovrà restare in carcere. Lo denuncia la stessa ong, che nelle scorse ore aveva segnalato ostacoli all'esecuzione del provvedimento di rilascio di Kilic.