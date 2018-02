Sparatoria in una scuola a Los Angeles

WASHINGTON, 1 FEB - Due studenti sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco in una scuola media di Los Angeles e una studentessa sospetta è stata arrestata. Lo riferiscono i media Usa. I feriti sono un ragazzo e una ragazza, entrambi di 15 anni. Sono statu ricoverati in ospedale. Non ci sono dettagli sulle loro condizioni. Ancora ignote le cause della sparatoria, avvenuta nel campus della Belmont High School, alla periferia della metropoli.