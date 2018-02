Da Mosca ok aerei russi in isole Curili

MOSCA, 3 FEB - Il primo ministro russo Dmitri Medvedev ha approvato il dispiegamento di aerei russi alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone. "La militarizzazione delle isole Curili non è un fenomeno nuovo", ha detto una fonte militare giapponese al quotidiano Kommersant. Le autorità giapponesi non hanno ancora commentato ufficialmente la decisione. Medvedev ha firmato un decreto per consentire agli aerei da guerra russi di utilizzare un aeroporto civile sull'isola per scopi militari. La decisione è arrivata prima di un incontro programmato tra i vice ministri degli Esteri dei due paesi per discutere della cooperazione sul territorio conteso e la decisione del Giappone di consentire a Washington di costruire lì una base militare. Russia e Giappone sono bloccati in una disputa territoriale che risale alla fine della seconda guerra mondiale quando l'Unione Sovietica occupò le isole Curili.