Maldive: silurato nuovo capo Polizia

COLOMBO, 3 FEB - Il presidente delle Maldive, Yameen Abdul Gayoom, ha licenziato il nuovo capo della Polizia a sole 24 ore dalla nomina mentre nel Paese la tensione rimane alta dopo che la Corte Suprema ha ordinato il rilascio di alcuni prigionieri politici, decretando un nuovo processo. Ahmed Saudhee era subentrato all'ex capo della polizia, Ahamed Areef, licenziato ieri dal presidente per non aver risposto al telefono. Al suo posto ora va il vice Abdulla Nawaz, che assume il ruolo ad interim. Intanto, la tensione nel Paese non cala dopo gli scontri di giovedì tra polizia e manifestanti. Quest'ultimi hanno chiesto al governo di dare attuazione alla decisione della Corte Suprema che ha ordinato il rilascio dei prigionieri politici. La Corte ha stabilito che i verdetti di colpevolezza emessi erano stati influenzati da motivazioni politiche e ha decretato che si facciano nuovi processi.