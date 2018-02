'Raid Israele in Egitto con l'ok Cairo'

ROMA, 3 FEB - Negli ultimi due anni Israele ha compiuto oltre 100 raid aerei in Egitto, in media uno alla settimana, con il beneplacito del presidente egiziano Al Sisi. Lo sostengono sette funzionari americani e britannici citati dal New York Times che parla di una "alleanza segreta" tra Israele ed Egitto per combattere i jihadisti affiliati all'Isis che hanno messo a ferro e fuoco il nord del Sinai. L'intervento militare israeliano, scrive il quotidiano americano, ha consentito al Cairo di riguadagnare un po' di terreno nella battaglia contro i miliziani che sta conducendo ormai da cinque anni. Dall'altro lato Israele si è assicurato un maggior controllo delle sue frontiere e la stabilità del suo vicino.