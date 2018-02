Siria: Ankara, curdi pagheranno doppio

ROMA, 4 FEB - La milizia curda Ypg pagherà "un prezzo doppio" per la morte di sette soldati turchi nella provincia siriana di Afrin. Lo ha minacciato in un tweet il premier turco Binali Yildirim nel giorno più sanguinoso, per l'esercito di Ankara, dell'operazione 'Ramoscello d'ulivo' iniziata il mese scorso contro i curdi dell'area della Siria settentrionale. Cinque soldati turchi - riporta la Cnn online citando media ufficiali turchi - sono rimasti uccisi quando il carro armato nel quale si trovavano è stato centrato da un missile a Sheikh Haruz, a nord-est di Afrin. Un sesto soldato - riportano fonti delle forze armate turche - è stato ucciso nei pressi della città di confine di Kilis. Secondo l'agenzia Anadolu, c'è una settima vittima, un militare morto in una località non precisata nel corso di un combattimento contro la milizia Ypg, alleata degli Usa nella lotta all'Isis in Siria.