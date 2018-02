Gaza: esplosivi in attezzature mediche

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 FEB - Le autorità di sicurezza doganali israeliane hanno scoperto contenitori di sostanze chimiche, usate per fabbricare esplosivi, nascoste all'interno di un carico di attrezzature mediche destinate alla popolazione di Gaza. Lo ha reso noto il ministero della difesa, secondo cui le sostanze - non specificate - "potevano essere adoperate dai gruppi terroristici nella Striscia per creare ordigni esplosivi improvvisati e razzi artigianali".