Voto Okinawa,perde sindaco anti-base Usa

TOKYO, 4 FEB - In Giappone, nelle elezioni comunali nell'isola di Okinawa, il candidato indipendente appoggiato dal governo conservatore si appresta a spodestare l'attuale sindaco di Nago, contrario al progetto del trasloco della base militare statunitense. Lo rivelano i primi exit polls resi noti dall'agenzia Kyodo, che vedono il 56enne Taketoyo Toguchi avanti per una manciata di voti all'attuale primo cittadino Susumu Inamine, uno dei più fervidi oppositori alla presenza delle truppe Usa assieme al governatore dell'isola Takeshi Onaga. L'esito del voto, se confermato dalle prime rilevazioni elettorali, potrebbe segnare una battuta d'arresto per il movimento anti base dell'isola a sud ovest dell'arcipelago, e preludere a un acceso confronto per il rinnovo del mandato dello stesso governatore Onaga, il cui voto è previsto alla fine del 2018.