Tsipras, molti greci contro intolleranza

ATENE, 4 FEB - "La stragrande maggioranza del popolo greco... a prescindere delle opinioni politiche concorda sul fatto che le principali questioni estere non possono essere risolte attraverso il fanatismo e l'intolleranza". Lo ha dichiarato in una nota il premier greco, Alexis Tsipras, dopo la mega manifestazione ad Atene contro l'ipotesi di accordo sul nome 'Macedonia' con l'ex repubblica jugoslava (Fyrom). Tsipras ha colto l'opportunità per attaccare il leader dell'opposizione, Kyriakos Mitsotakis, e il collega conservatore, l'ex primo ministro Antonis Samaras, per aver tentato di usare la marcia a loro vantaggio e per documentare i loro diversi approcci. A Skopje, intanto, un portavoce del governo macedone ha detto di non sapere se il suo governo avrebbe reagito alla manifestazione. Da parte sua, il leader dell'opposizione macedone, Hristijan Mickoski, ha dichiarato in un'intervista televisiva che la marcia ha danneggiato le prospettive di un accordo sulla questione del nome.