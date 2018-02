Gb: campagna 'riabilitare suffragette'

LONDRA, 6 FEB - Riabilitare definitivamente le suffragette del secolo scorso, abolendo a titolo postumo anche le condanne legali di coloro che furono imprigionate nelle proteste per i diritti elettorali. E' l'appello che sale da attiviste e politiche nel Regno Unito in occasione del centesimo anniversario del Representation of the People Act, la legge che nel 1918 aprì le porte del voto per la prima volta a una parte di cittadine donne in Gran Bretagna e in Irlanda. La campagna, lanciata dalla Fawcett Society, organizzazione che prende il nome da una della storiche paladine di quella battaglia, Millicent Garrett Fawcett, sta raccogliendo molte adesioni, scrive il Daily Telegraph. Oltre all'intero Partito Laburista di Jeremy Corbyn, si è unita all'appello la leader scozzese del Partito Conservatore, Ruth Davdson. Mentre la stessa premier Tory, Theresa May, in un discorso preparato per un evento celebrativo a Manchester, esalta "l'eroismo" delle donne che condussero quella battaglia.