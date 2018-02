Macron a Ajaccio,ricordo prefetto ucciso

PARIGI, 06 FEB - A venti anni dall'assassinio di Claude Erignac, il presidente francese, Emmanuel Macron, è giunto ad Ajaccio, in Corsica, per rendere omaggio al prefetto ucciso in strada mentre si recava a teatro con la moglie. Erignac "fu il primo prefetto a cadere in tempo di pace, un gesto senza equivalenti, senza precedenti", ha deplorato il capo dello Stato, durante la solenne inaugurazione della piazza Claude-Erignac, in compagnia della vedova Dominique Erignac. "Ciò che è accaduto in questa piazza non si giustifica, non si spiega, hanno ucciso un uomo perché era un servitore della Repubblica", ha continuato il leader di Parigi, aggiungendo che il "barbaro" assassinio "infangò" la stessa causa degli autonomisti corsi. "Attraverso Claude è la Repubblica che hanno cercato di abbattere", ha detto, da parte sua Dominique Erignac, aggiungendo che la Francia "non dimenticherà mai quanto accaduto 20 anni fa".