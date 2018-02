Giappone: principessa Mako rinvia nozze

TOKYO, 6 FEB - La principessa giapponese Mako, nipote primogenita dell'imperatore Akihito, sarà costretta a posticipare il matrimonio con il coetaneo e compagno di studi Kei Kimuro, ufficialmente per l'assenza di tempo necessario a pianificare la cerimonia, prevista inizialmente in autunno. Lo ha confermato l'Agenzia della Casa imperiale nipponica, spiegando che nel 2019 si terranno diversi cerimoniali che avranno a che fare con l'abdicazione dell'attuale monarca e la successiva ascensione al trono del principe della corona Naruhito, e che con ogni probabilità il matrimonio di Mako verrà celebrato nel 2020. L'annuncio inaspettato della coppia segue le indiscrezioni negli ultimi mesi di diversi settimanali locali, che hanno messo in evidenza una storia che riguarda la famiglia 'borghese' di Kimuro. La madre del ragazzo avrebbe preso in prestito dall'ex compagno senza restituirli almeno 4 milioni di yen - l'equivalente di 30mila euro - per finanziare l'istruzione del figlio.