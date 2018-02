Germania: bozza intesa,Ue al primo punto

BERLINO, 6 FEB - Nel programma di coalizione della Grosse Koalition tedesca il primo capitolo è dedicato all'Ue, per la quale si vuole "un nuovo inizio" e si indica come principio guida la solidarietà. Nella bozza del testo di cui è in possesso l'ANSA, si legge che "il patto di stabilità e crescita resta la nostra bussola", ma Unione e Spd, insistendo sugli investimenti, affermano anche che "il principio guida sarà la solidarietà fra gli Stati membri come fra i cittadini. Il principio della reciproca solidarietà deve valere anche per il bilancio europeo".