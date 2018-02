Parigi sotto la neve, chiusa Tour Eiffel

PARIGI, 6 FEB - La tour Eiffel è stata chiusa oggi ai visitatori a causa delle condizioni meteorologiche. Parigi e tutta la banlieue della capitale sono sotto la neve e gran parte delle strade sono ghiacciate Le ferrovie hanno indicato sul loro sito di aver ridotto la velocità dei treni su tutta le rete del Paese e che ritardi sono da prevedere un po' ovunque. I treni ad alta velocità (TGV) che normalmente mantengono una velocità di 320 km orari in media, sono costretti a procedere a 220 o 160 km l'ora. Neve, ghiaccio e temperature polari si registrano in tutto il Paese. A Parigi sono caduti fra i 5 e i 10 centimetri di neve, temperature di meno 10 gradi sono state misurate in diversi dipartimenti del centro e del nord, è scattata l'allerta per i senzatetto, con l'accoglienza d'emergenza in centri riscaldati. A Calais, nel nord, alcuni container e due grandi hangar saranno aperti ai migranti.