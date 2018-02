Maltempo: neve record in regione Parigi

PARIGI, 7 FEB - Fra i 10 e i 20 centimetri di neve, in alcuni casi più dell'anno record degli ultimi decenni, il 2013, hanno bloccato quasi completamente Parigi e la regione Ile-de-France. Ieri sera, quasi 800 chilometri complessivi di ingorghi attorno alla capitale per rientrare a casa. Ma qualcuno, sulla nazionale 118 (a sud-ovest di Parigi, non lontano da Versailles), ha trascorso tutta la notte. La quantità di neve è andata oltre le previsioni pur allarmanti dei meteorologi e, quando i primi mezzi pesanti si sono messi di traverso slittando sulle strade, sono cominciati i guai più pesanti. Nella regione dell'Essonne, e in particolare sulla 118, gli amministratori locali hanno aperto ricoveri d'emergenza e palestre per dare ospitalità agli automobilisti bloccati. La prefettura ha sconsigliato di mettersi al volante questa mattina, gli autobus sono stati fatti rientrare tutti nei depositi, i treni vanno a rilento, con molti ritardi. Inoltre, asili e nidi sono rimasti per lo più chiusi.