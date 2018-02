Giochi: Nord,parata 70 anni forze armate

PECHINO, 8 FEB - La Corea del Nord ha tenuto oggi a Pyongyang la parata militare per i 70 anni della nascita della Korean People's Army, alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di PyeongChang. Lo riporta l'agenzia Yonhap, citando una fonte del governo sudcoreano secondo cui avrebbe avuto inizio alle 10:30 di Seul (2:30 in Italia) con la presenza di 50.000 persone, inclusi 13.000 soldati. Il Nord, che nei giorni scorsi ha derubricato la parata a "evento interno", non ha per ora diffuso video o immagini dell'iniziativa.