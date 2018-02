Sondaggio,diffuse molestie a Westminster

LONDRA, 8 FEB - Un nuovo sondaggio compiuto nel Parlamento di Westminster mostra la portata dello scandalo sessuale nei corridoi della politica britannica. E' emerso infatti che il 53% dello staff di deputati e lord ha avuto esperienza diretta, è stato testimone o ha sentito parlare di molestie e prevaricazioni compiute nel palazzo del potere. Inoltre, il 75% di quanti hanno subito direttamente le forme di abuso non ne ha parlato con i superiori temendo conseguenze per il proprio posto di lavoro. Il sondaggio è contenuto in un rapporto interno che invoca un giro di vite a Westminster contro i recenti scandali sessuali. Secondo le nuove sanzioni proposte nel documento, i parlamentari potrebbero rischiare la sospensione e nei casi più gravi di abusi l'espulsione dalla Camera dei Comuni o dei Lord.