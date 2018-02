Giochi: Seul vuole incontro Pence-Nord

PECHINO, 9 FEB - Il lavoro diplomatico della Corea del Sud punta all'incontro tra il vicepresidente Usa Mike Pence e Kim Yong-nam, responsabile della delegazione del Nord (di cui fa parte la sorella del leader Kim Yo-jong), "presidente" de facto per il ruolo di capo del cerimoniale, al ricevimento per ospiti illustri voluta del presidente Moon Jae-in, poche ore prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi. E' difficile che Pence e Kim non s'incrocino: ci saranno 200 personalità, tra cui una dozzina di leader come il premier nipponico Shinzo Abe.