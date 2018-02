Secondo staff Casa Bianca lascia

WASHINGTON, 10 FEB - Un altro membro dello staff alla Casa Bianca si e' dimesso in seguito ad accuse di abusi da parte della ex moglie. Accuse che lui nega con forza. Lo scrive il Washington Post. Si tratta di David Sorensen, che ha collaborato alla stesura dei discorsi lavorando sotto la supervisione di Stephen Miller, stretto collaboratore del presidente Donald Trump. Sorensen ha affermato di essersi dimesso per evitare che "la Casa Bianca debba avere a che fare con questa distrazione".