Mo, caduto aereo militare israeliano

TEL AVIV, 10 FEB - Un aereo militare israeliano F16 è caduto in territorio dello Stato ebraico nel'ambito di una missione in risposta al lancio di un drone iraniano dalla Siria. I piloti dell'aero si sono lanciati dall'abitacolo e sono salvi. L'aviazione israeliana ha colpito la postazione iraniana in Siria da dove era partito il drone.