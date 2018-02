Wsj, truppe Usa da Mo e Asia contro Cina

WASHINGTON, 10 FEB - Il Pentagono sta esaminando un piano per inviare unità dei Marine Corps Expeditionary, una forza di reazione rapida armata pesantemente, in Asia orientale, riducendo alcuni dispiegamenti in Medio Oriente mentre sta riposizionando le proprie forze in risposta alla crescente minaccia cinese. La mossa, scrive il Wsj, sarebbe il primo passo concreto dell'amministrazione Trump per espandere la presenza militare Usa in Asia dopo la nuova strategia di difesa nazionale ma non sarebbe collegata alla tensioni con Pyongyang.