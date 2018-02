Russia: Navalni, mio blog in lista nera

MOSCA, 10 FEB - Alexei Navalni ha dichiarato che l'autorità russa per le telecomunicazioni (Roskomnadzor) ha inserito il suo sito web nel registro nazionale dei siti contenenti informazioni vietate. "L'intero blog navalny.com è stato dichiarato come 'fonte d'informazione la cui diffusione nella Federazione Russa è proibita'", ha scritto Navalni sul suo sito web pubblicando uno screenshot dal registro nazionale. L'accesso al sito web è ancora aperto, ha detto. "Come potete vedere - ha aggiunto - l'accesso non è ancora stato limitato ma questo è esattamente il modo in cui lavorano: prima ti offrono di cancellare tutto volontariamente e poi ti bloccano", ha detto Navalni. Il sito è finito nel mirino delle autorità dopo la pubblicazione dell'indagine sull'oligarca Oleg Deripaska e il vice premier russo Serghei Prikhodko.