Mo: ong, almeno 6 morti in raid ieri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 FEB - Almeno "sei membri del regime siriano e dei suoi alleati" sono rimasti uccisi nell'operazione dell'aviazione israeliana che ieri ha centrato la postazione in Siria da dove poco prima era partito il drone iraniano che ha violato lo spazio aereo dello stato ebraico. Lo sostiene, via Twitter, l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus), riportato dai media israeliani, che parla di morti "siriani e di nazionalità non siriana" senza specificare altro.