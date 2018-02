Attacco con coltello a Pechino, 1 morto

PECHINO, 11 FEB - E' di un morto e 12 feriti il bilancio dell'attacco di oggi a colpi di coltello al Joy City di Pechino, tra i più popolari e frequentati centri commerciali, nel distretto di Xicheng. Una donna è deceduta in ospedale, secondo i media locali, mentre gli altri 12 feriti (tre uomini e 9 donne) non sono in gravi condizioni. La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni originario della contea di Xihua, provincia di Henan, identificato col cognome Zhu. Ha rivendicato l'attacco motivato da "torti personali" subiti.