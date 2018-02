Oxfam: ministro Gb, fallimento morale

LONDRA, 11 FEB - Lo scandalo sessuale che ha investito Oxfam riguarda solo pochi delle sue migliaia di operatori, ma rappresenta "un fallimento morale" per i vertici questa ong umanitaria. Così oggi Penny Mordaunt, ministra britannica per la Cooperazione internazionale, la quale ha ribadito che il suo dicastero - finanziatore nel 2017 di Oxfam con 32 milioni di sterline - non era stato informato dei presunti abusi a Haiti o nel Ciad. E che attende rassicurazioni in un incontro fissato per domani, pena la confermata minaccia d'un taglio dei fondi.