Aereo caduto: nessun sopravvissuto

MOSCA, 11 FEB - "Non vi sono sopravvissuti" allo schianto dell'AN-148 precipitato alle porte di Mosca. Lo ha confermato il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov citato dalla Tass. Secondo il ministro poi, considerate le condizioni sul luogo dell'incidente, sarà necessario "svolgere i test del dna prelevando materiale genetico dai parenti" per identificare le vittime. Tra le vittime ci sono anche tre stranieri di cui uno svizzero. Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha rinviato il suo viaggio di lavoro a Sochi per la possibile necessità di coordinare il lavoro della commissione governativa sull'incidente aereo.