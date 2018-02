Casa Bianca, Trump ha fiducia in Kelly

WASHINGTON, 11 FEB - Donald Trump ha "piena fiducia" nel suo chief of staff John Kelly e non sta cercando di rimpiazzarlo: lo ha detto la consigliera della Casa Bianca Kellyanne Conway alla Cnn. Conway ha aggiunto che il tycoon ha piena fiducia pure in Hope Hicks, direttrice della comunicazione della Casa Bianca. Entrambi sono finiti nel mirino dopo le dimissioni del segretario dello staff Rob Porter, accusato di violenze domestiche da due ex mogli. Circostanza, questa, nota da tempo a Kelly e a Hicks, con cui Porter ha una relazione.