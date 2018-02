Siria: bombe turche su centro di Afrin

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 FEB - L'artiglieria turca ha bombardato stamani per la prima volta il centro della cittadina curdo-siriana di Afrin, nella Siria nord-occidentale, secondo quanto riferiscono media locali. Non si hanno al momento notizie di vittime. L'offensiva turca sul distretto di Afrin è iniziata lo scorso 20 gennaio e le milizie del Pkk siriano cercano di arginare l'avanzata dei loro rivali arabi siriani alleati di Ankara e le truppe turche. La cittadina di Afrin è stata colpita più volte da bombardamenti aerei e di artiglieria ma il centro cittadino era stato fino a oggi risparmiato. Le notizie non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.