Israele: al via processo a Ahed Tamimi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 FEB - E' iniziato stamane nella base di Ofer (Cisgiordania) il processo nei confronti di Ahed Tamimi (17 anni), la cosiddetta 'pasionaria palestinese' in prigione per aver colpito più volte, lo scorso dicembre, due soldati israeliani che però non reagirono. Le immagini della vicenda, avvenuta nel villaggio di Nabi Saleh in Cisgiordania, furono mostrate in un video divenuto virale in rete. All'apertura del dibattito i giudici militari hanno stabilito che la udienza si svolga a porte chiuse. Il padre della giovane, presente sul posto, ha detto che il processo appare viziato in partenza e dunque non si fa eccessive illusioni.