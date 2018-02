Migranti: in Italia ricrescono arrivi

BRUXELLES, 13 FEB - "Il numero di migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale a gennaio è salita a oltre 4.800, il doppio rispetto al mese precedente, quando le attività dei trafficanti erano state colpite dai combattimenti vicini alle aree di partenza e dal cattivo tempo". Si legge in una nota di Frontex. Il totale del mese è all'incirca in linea con il gennaio dello scorso anno.