Anc decide revoca presidente Zuma

JOHANNESBURG, 13 FEB - Il segretario generale del partito di governo sudafricano Anc, Ace Magashule, ha annunciato che il Comitato esecutivo nazionale ha deciso di "revocare" il presidente Jacob Zuma, ormai screditato dagli scandali. Magashule ha rivelato che Zuma aveva accettato di dimettersi ma ha chiesto di restare in carica ancora alcuni mesi, una condizione che il partito ha rifiutato. Se Zuma respinge l'indicazione del partito, la questione potrebbe andare in parlamento per una opzione di sfiducia.