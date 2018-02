Scholz commissario ad interim Spd

BERLINO, 13 FEB - Olaf Scholz assumerà l'incarico di commissario ad interim dell'Spd. Lo ha reso noto il direttivo del partito, riferisce la Dpa. Il nuovo leader socialdemocratico sarà eletto nel corso del congresso il 22 aprile prossimo a Wiesbaden, così come prevede lo statuto. La dirigenza del partito proporrà in quella occasione la nomina di Andrea Nahles, ma sono state disattese le aspettative di chi immaginava l'attuale capogruppo al Bundestag come guida del partito fin da subito.