Tajani,giusta tassa Europa a giganti web

ROMA, 14 FEB - "Il bilancio comunitario prevede una diminuzione dei fondi a causa della Brexit, si dovranno cercare risorse proprie, per esempio dal costo alla lotta all'inquinamento e tassando a livello europeo i giganti del web. E' inaccettabile che Google e Amazon non pagano tasse. E' giusta una tassa europea sui giganti del web che non pagano tasse, non creano lavoro e portano i loro introiti" in America e in Cina. Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, alla assemblea di Coldiretti.