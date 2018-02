Germania: verso test per bus gratuiti

BERLINO, 14 FEB - Il governo tedesco ritiene percorribile l'ipotesi di offrire temporaneamente il trasporto pubblico locale gratis contro l'inquinamento dell'aria. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo Steffen Seibert, in conferenza stampa, a proposito della lettera inviata dal ministero del'Ambiente tedesco a Bruxelles, sulla possibile sperimentazione in 5 città dei mezzi pubblici gratuiti. "Siamo pronti a fare dei passi", ha affermato Seibert rispondendo a una domanda in conferenza stampa.